Le Front de salut appelle à un gouvernement de sauvetage national

Le Front de salut, a rebondi ce lundi 26 septembre 2022, sur les manifestations nocturnes qui ont secoué plusieurs quartiers de Tunis, hier dimanche. Pour le Front de salut, « ces manifestations pacifiques annoncent l'explosion sociale et l'effondrement social et politique ». Sur cette base, le parti a appelé les « forces nationales » à un dialogue urgent afin de former un gouvernement de sauvetage.

« Les évènements d’hier, 25 septembre, qui ont touché la capitale et plusieurs régions du pays, expriment le désarroi des citoyens face à la cherté de la vie, le chômage, la pauvreté et la rareté des produits alimentaires de première nécessité » peut-on lire dans le communiqué du parti, paru ce lundi après-midi.

Tout en affirmant soutenir ces mouvements, le Front de salut a affirmé que la solution à la crise ne peut-être que tunisienne et ne pourra se faire que sous un gouvernement de sauvetage national émanant d'un dialogue national général et immédiat. Le front a ainsi appelé « toutes les forces nationales à prendre en considération la gravité de la situation, à s'unir et à revenir à la table du dialogue avant qu’il ne soit trop tard ».

Outre ce constat, le Front de salut a dit tenir pour responsable le gouvernement de la détérioration de la situation et estime que l’argument de ce dernier qui consiste à désigner les spéculateurs comme étant responsables de l’augmentation des prix des aliments, est en réalité « une excuse, pour camoufler son échec et ses mauvais choix dans la gestion du pays ». Aussi la coalition de l’opposition estime que l’augmentation des prix n’est pas due à la guerre en Ukraine.

Dans le communiqué, les responsables font aussi savoir que les évènements de Aguereb (liés au dépôt de détritus de la ville de Sfax), le « retard » dans le sauvetage des survivants du naufrage au large de Kerkennah, les manifestations de Mornag et de Douar Hicher sont une conséquence des politiques gouvernementales.

De plus, le parti estime que le prêt du FMI (Fonds monétaire international), seul, ne résoudra pas la crise sociale mais ne fera que l’amplifier. « Cela accentuera la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen, le taux de chômage et la pauvreté » a-t-on également écrit.

S.A