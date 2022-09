Mohamed Tlili Mansri : il est possible d’avoir un deuxième tour pour les législatives

Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Mohamed Tlili Mnasri, a indiqué, ce lundi 26 septembre 2022, dans une déclaration à l’agence Tap que l’instance pourrait organiser un deuxième tour des législatives au cas où la majorité absolue, pour un ou plusieurs candidats, n’est pas obtenue au premier tour.

Dans ce cas, un deuxième tour pourrait se dérouler deux semaines après la proclamation des résultats définitifs, a-t-il ajouté.

Pour les candidats, la majorité (50% plus une voix) est une condition nécessaire pour pouvoir être élu et ce, conformément au décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, portant modification de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums.

S.H