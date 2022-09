Ahmed Chaftar : il y a 70 milliardaires et 5.600 millionnaires en Tunisie

Le membre de la campagne explicative et activiste politique proche du président de la République Kaïs Saïed, Ahmed Chaftar a assuré que le code électoral n'excluait personne et que le boycott annoncé par certaines entités politiques n'étaient pas un choix forcé. Il a estimé que l'élection de l'extrême droite en Italie, ainsi que dans d'autres pays européen marquait la fin de l'ère actuelle.

Invité le 26 septembre 2022 par Elyes Gharbi sur les ondes de Mosaïque Fm, Ahmed Chaftar a évoqué la crise en Europe et est revenu sur la situation de certains pays. Il a cité une déclaration de la part du premier ministre Belge. Ce dernier aurait déclaré lors d'un point de presse et en s'adressant au peuple Belge : « Durant cet hiver, vous allez mourir soit de froid soit de famine ».

Nous attirons l'attention de nos lecteur que cette déclaration n'a pas eu lieu, mais qu'il s'agit de l'analyse du correspondant d'un média égyptien en Belgique.

Ahmed Chaftar a estimé que le décret électoral était la concrétisation des nouvelles approches, notamment la gouvernance par les bases. « En Tunisie, il y a 70 milliardaires qui pèsent 18 mille milliards. Il y a 5.600 millionnaires et à leur tête 25 contrebandiers... Une minorité amasse des fortunes et le reste du monde partage la pauvreté... 2% de la population mondiale gère plus de 90% des richesses du monde... La Tunisie a entamé un processus visant à mettre fin à cette politique », a-t-il ajouté.

Le membre de la campagne explicative a considéré que les jours à venir pourraient témoigner de plusieurs protestations et mouvements sociaux . Il a affirmé que la crise actuelle était la conséquence directe des politiques de marginalisations adoptées durant la période passée. Il a affirmé que l'élection de députés et des membres du Conseil national des régions et des territoires permettra de mettre en place les solutions adéquates. Il a mentionné le nom de l'ancien ministre Ahmed Friâa. Il a affirmé que ce dernier proposait un projet permettant de débloquer la situation à Zarzis en créant près de 4.000 emplois. Il a considéré que Ahmed Friâa était une compétence qu'on devait respecter.

« Je compte soutenir tous les mouvements de protestations à condition de proposer une alternative... Nous devons protester et pousser vers la création des entreprises citoyennes... Où est l'argent qui doit être collecté à travers la réconciliation pénale ? Nous devons faire pression sur le gouvernement... Celui qui a été nommé pour gouverner doit assumer sa responsabilité... Certains critères de nominations de ministres n'étaient pas objectifs... Le président de la République gouverne une période transitoire... Son champ de manœuvre est limité... Le citoyen doit se transformer en autorité de contrôle... Le citoyen doit pousser vers l'inclusion des contrebandiers dans le tissu économique et non-pas se retrouver en confrontation avec eux », a-t-il ajouté.

Ahmed Chaftar a affirmé qu'il existait une différence entre les bilans comptables des entreprises déposés auprès du fisc et celui déposé auprès des banques ou entre les déclarations fiscales et la marchandise qui passe également par les frontières. Il a critiqué la fragilité du système et des mécanismes de contrôle. Il a affirmé que la situation allait changer lorsque les citoyens d'une région auront le contrôle sur leur localité. Chaftar a, aussi, insisté sur l'adoption d'un modèle permettant de bâtir un Etat social garantissant l'éducation, la santé et le transport à l'ensemble de la population et protégeant, en même temps, l'initiative personnelle.





S.G