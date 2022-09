Rached Ghannouchi pleure Youssef Al Qaradawi

Le chef du mouvement islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, a publié sur les réseaux sociaux, un hommage au prédicateur islamiste radical Youssef Al Qaradawi décédé lundi 26 septembre 2022.

Rached Ghannouchi y souligne que Qaradawi a « consacré sa vie à expliquer les dispositions de l'islam et à défendre sa Oumma ».

« Face à cette grande perte, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille du défunt en particulier, et à la Oumma arabe et islamique en général », a-t-il écrit.

Youssef Al Qaradawi est décédé ce lundi à l’âge de 96 ans. D’origine égyptienne, il avait été déchu de sa nationalité et naturalisé qatari. Al Qaradawi est un membre éminent de la confrérie des Frères musulmans.

Connu pour ses positions extrémistes, Youssef Al Qaradawi était également président de l'Union internationale des Oulémas musulmans et membre du Conseil européen de la Fatwa. Il était proche du mouvement Ennahdha et de son chef Rached Ghannouchi.

M.B.Z