Suicide d’un jeune vendeur de fruits : arrestation du maire de Mornag

Le maire de Mornag a été arrêté, a annoncé, le président de la Fédération tunisienne des municipalités, Adnane Bouassida le 26 septembre 2022.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, il a précisé que le maire avait été arrêté dans le cadre des investigations sur l’affaire du suicide d’un jeune homme à son domicile. Il a affirmé que le maire avait été auditionné puis relâché pour ensuite être reconvoqué et arrêté.

Selon Adnane Bouassida les motifs de l’arrestation restent méconnus.

Samedi dernier, un jeune de 25 ans, s’est donné la mort après avoir fait l’objet d’une saisie des services municipaux. Le jeune, qui se prénomme Amine, a pour habitude de vendre des fruits près du marché, comme de nombreux autres vendeurs, sans autorisation.

Il a posé son étal un peu plus loin du marché, ce matin-là pour « éviter les problèmes » mais étant nouveau dans la place il aurait été directement repéré par les services municipaux qui ont très vite saisi sa balance pour l’empêcher de travailler. Très affecté par ce traitement qu’il a jugé injuste et arbitraire, le jeune Amine est rentré chez lui et s’est pendu.

Le ministère de l’Intérieur a affirmé, dans un communiqué, que des recherches préliminaires avaient démontré, à travers des auditions de témoins, que le défunt vivait de graves conflits familiaux notant que la saisie de son étalage remonte à jeudi.

N.J.