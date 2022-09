65 dinars le kilo de filet de veau

Après les pénuries et l’inflation galopante, voici le temps des records. Il vient d’être établi par la chaîne de grandes surfaces MG, via leur site marchand Founa avec ce kilo de filet de veau, pelé et denervé, proposé à 65 dinars. Un vrai record dans un pays où l’élevage fait partie des traditions ancestrales.

On note que le kilo de filet de veau classique est d’habitude proposé en moyenne autour de 45-49 dinars.

R.B.H.