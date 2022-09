Pénuries : Olfa Youssef répond à Leila Toubel

Imprimer





Le torchon brûle entre l'universitaire et écrivaine, Olfa Youssef, et la comédienne Leila Toubel, connue pour son soutien au pouvoir. Cette dernière avait membre de la commission consultative pour une nouvelle république dont les travaux ont été ignorés par le chef de l'Etat.

Réagissant à une publication sur la page Facebook de la comédienne, Olfa Youssef a assimilé Leila Toubel à une groupie pour avoir applaudi les dernières poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants du mouvement islamiste Ennahdha. Rached Ghannouchi, Habib Ellouz, Ali Laârayedh, et bien d’autres ont été convoqués entre la semaine dernière et lundi pour être interrogés dans le cadre de l’affaire d’envoi des jeunes tunisiens pour le djihad dans les zones de conflits en Syrie, notamment.

La nouvelle a, de toute évidence, fait jubiler Leila Toubel. Celle-ci s’est exprimée sur le sujet, mardi 20 septembre 2022, accusant les islamistes d’avoir affamé et appauvri le peuple tunisien pour faire diversion et éviter de rendre des comptes sur ce qu’ils avaient commis. « Ils nous ont plongé dans la médiocrité et le quotidien ennuyeux pour que nous nous concentrions sur le combat pour la semoule et la farine et oublions la mère des batailles, la bataille pour la patrie », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Dans la foulée, l’universitaire Olfa Youssef lui a répondu, également dans un statut sur Facebook. Dénonçant le discours de la comédienne – assimilé à celui de Rached Ghannouchi – elle a avancé qu’il ne devrait pas y avoir de dualité entre l’intérêt et la lutte pour les droits des martyrs et celui que l’on porte à notre pain quotidien. « Permettez-moi de rêver d'un Etat qui veille à l'application de la loi et procure une vie décente... sans marchander de l’un ou de l’autre. Ne blâmez jamais un politicien raté mais ceux qui justifient (son échec) », a-t-elle écrit.

N.J.