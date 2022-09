L’ambassade des États-Unis offre à la Tunisie des robots détecteurs d'explosifs

L’ambassade des États-Unis à Tunis a annoncé, lundi 19 septembre 2022 dans un communiqué, avoir accordé des robots spécialisés dans la reconnaissance d’engins explosifs aux unités sécuritaires tunisiennes.

Elle a expliqué que ces robots détecteurs permettraient de protéger les lieux publics et les experts en déminage mobilisés pour désamorcer des engins explosifs.

L’ambassade a, à l’occasion, réitéré son engagement à appuyer la coopération bilatérale avec la Tunisie dans le domaine sécuritaire. Elle a souligné, dans ce sens, le rôle de la Tunisie – en tant qu’allié non-membre de l’Otan – dans le maintien de la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord et dans la Méditerranée et la lutte contre les organisations terroristes dans la région.

N.J.