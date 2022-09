Kaïs Saïed, UGTT, Utica, Mohamed Frikha… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 12 septembre 2022 :

Saïed appelle Taboubi et Majoul à parvenir très vite à un accord avec le gouvernement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 12 septembre 2022, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul. Kaïs Saïed, précise un communiqué de Carthage, a souligné, à cette occasion, la nécessité de sortir « de cette situation qui vise les institutions de l'Etat et de la nation », et rappelé le rôle de l’UGTT et de l’Utica pour parvenir à un accord avec le gouvernement dans les plus brefs délais.

Mohamed Frikha placé en garde à vue

L'homme d'affaires, ancien élu d’Ennahdha et fondateur de la compagnie aérienne Syphax Airlines, Mohamed Frikha, a été placé en garde à vue. C’est ce qu’a confirmé à Business News une source bien informée, ce lundi 12 septembre 2022.

M. Frikha a été arrêté à la demande du ministère public près le pôle antiterroriste, dans l’affaire des réseaux d’enrôlement des jeunes Tunisiens dans les zones de conflit.

Entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et Ali Hafsi

L’ancien ministre Ali Hafsi Jeddi – actuellement président du parti Sawt Al Joumhouria (La voix de la République, ndlr) – a publié, dans la soirée de dimanche 11 septembre 2022, un statut sur sa page Facebook résumant un entretien téléphonique avec le président de la République, Kaïs Saïed. Expliquant qu’il avait pris l’initiative de contacter le chef de l’Etat au sujet de l’aéroport de Tozeur-Nefta, le politicien a salué l’intérêt que porte le locataire de Carthage aux problèmes des régions et des citoyens.

Hatem Mziou : nous ne nous alignerons derrière personne !

Hatem Mziou a été élu président de l'Ordre national des avocats de Tunisie pour la période 2022-2025 à 1.416 voix. Face à lui au deuxième tour des élections, Boubaker Bethabet a obtenu 1.233 votes. Suite à son élection, Hatem Mziou a déclaré que l'ordre continuera à militer pour les droits et les libertés et pour l'instauration d'un Etat démocratique, civil et juste. Dans une déclaration accordée le 12 septembre 2022 à Mosaïque FM, Hatem Mziou a affirmé que la promulgation d'une loi organique portant organisation de la profession d’avocat était en première place de ses priorités.

Le déficit commercial de la Tunisie s’aggrave de plus de 61% jusqu’à fin août 2022

Le déficit de la balance commerciale s’est aggravé de 61,25% pour les huit premiers mois de 2022. Il s’est établi à -16.899 millions de dinars (MD) fin août 2022 contre -10.480 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en régression de 5,3 points passant de 73,9% à 68,6%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS). Pour sa part, le déficit énergétique s’accapare de 35,7% du déficit total. La balance énergétique s’établit à 6.035,6 -MD fin août 2022 contre – 2.885,9 MD fin août 2021.