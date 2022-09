Radwan Masmoudi insulte les Tunisiens et les traite de stupides et d’ignares !

Le lobbyiste et ancien membre du bureau politique du mouvement Ennahdha, Radwan Masmoudi a publié ce lundi 12 septembre 2022, un bref statut insultant les Tunisiens ayant soutenu le processus du 25-juillet les traitant « d’ignares et d’imbéciles ».





« Le Tunisien attend le sucre … Que dieu maudisse ceux que sont sortis klaxonner pour soutenir le coup d’Etat. Vous avez détruit la Tunisie avec votre ignorance et votre stupidité », a lancé Radwan Masmoudi sur sa page Facebook à l'adresse de ses concitoyens.

Un comportement loin d'être étrange lorsqu’on connait les pratiques du lobbyiste islamiste qui n’avait pas hésité à appeler publiquement à l’ingérence américaine dans les affaires tunisiennes. C’est dire que Radwan Masmoudi, aux relations multiples avec des personnalités US, s’est spécialisé dans le lobbying pour reluire l’image du mouvement islamiste et lui assurer un soutien stratégique. Masmoudi n’a eu de cesse, depuis les décisions prises par le chef de l’Etat le 25 juillet, d’appeler les Américains à l’aide pour qu’ils interviennent et mettent fin à l’entreprise de Kaïs Saïed.

S.H