Samir Majoul : nous ne baisserons pas les bras !

Le président de l’Utica, Samir Majoul a indiqué, ce lundi 12 septembre 2022, dans une déclaration donnée à l’issue de sa rencontre avec le chef de l’Etat accompagné par le secrétaire général de la centrale syndicale, que la réunion a porté sur la situation socioéconomique du pays.

Samir Majoul a mis l’accent sur le rôle historique des deux organisations nationales pour faire sortir le pays des crises nationales et internationales liées à des conjonctures géopolitiques.

« Nous avons fait part au chef de l’Etat de notre motivation. Nous ne baisserons pas les bras et nous ne renoncerons pas à notre rôle économique pour sortir de cette crise afin de relancer la croissance et créer de la richesse. Nous sommes conscients des difficultés et nous sommes, aussi, conscients que la solution doit être tunisienne, basée sur l’économie privée et la contribution des hommes d’affaires tunisiens », a assuré Samir Majoul, qui affichait visiblement une mine déconfite, tout comme Noureddine Taboubi.

