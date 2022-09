Noureddine Taboubi : la réussite est tributaire d’une véritable solidarité nationale

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a indiqué ce lundi 12 septembre 2022, à l’issue de sa rencontre avec le président de la République, Kaïs Saïed et le président de l’Utica, Samir Majoul, que les discussions avaient, principalement, porté sur la situation économique et sociale dans le pays.

Noureddine Taboubi indique que le président de la République veille à conjuguer les efforts afin de parvenir à des solutions permettant de fournir les produits alimentaires et d’accompagner toutes les classes sociales, notamment, la classe ouvrière et les entrepreneurs.

« Il est tout à fait naturel que les deux organisations nationales, réputées pour le rôle qu’elles avaient joué depuis l’indépendance, soient présentes pour resserrer les rangs et réussir une union nationale dans l’objectif de créer la richesse et surmonter les obstacles. Je remercie le président de la République qui avait souligné l’importance du rôle de l’école publique comme étant un ascenseur social, de la santé publique et tout le secteur public de manière générale, en parallèle avec le secteur privé. La Tunisie possède un véritable capital humain et en conjuguant les efforts, le pays est capable de réussir à condition de faire preuve d’une véritable solidarité nationale », assure Noureddine Taboubi.

Malgré ses propos qu'il voulait « positifs », Noureddine Taboubi s'affichait, pourtant, gêné et très peu enthousiaste, d'après le ton de sa voix et l’expression de son visage crispé qui apparaissent dans la vidéo publiée par la présidence.

S.H