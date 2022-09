Drame de Bouhajla et Jebeniana : six autres corps de migrants repêchés

Imprimer

Six autres corps ont été repêchés, suite au drame survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre : une embarcation ayant sombré dans la mer au large de Chebba (gouvernorat de la Mahdia). C'est ce qu'a indiqué un communiqué daté de lundi 12 septembre 2022.

En effet, à bord de l’embarcation qui a coulé se trouvait, selon les estimations de la Garde nationale entre 34 et 37 migrants clandestins, dont plusieurs jeunes de Bouhajla et Jebeniana. Quatorze ont été sauvés, six ont été repêchés morts et entre 14 et 17 avaient disparus.

Des tests ADN sont en cours pour identifier les personnes décédées alors que les hélicoptères de la Garde poursuivent le ratissage de la zone à la recherche d’éventuels survivants.

Notons que malgré les lourds bilans humains et malgré les dangers, des migrants clandestins continuent toutes les nuits leurs tentatives pour passer illicitement au continent européen.

Ainsi, dans la nuit du 10 au 11 septembre, les unités de la Garde nationale ont déjoué 26 opérations clandestines et refoulé 426 migrants, dont 286 Tunisiens.

Selon la Garde nationale, ces unités maritimes ont réussi à intercepter 1.489 tentatives de migration illicites et 20.018 immigrants clandestins, dont 7.552 Tunisiens et 12.466 individus de nationalités subsahariennes. 526 personnes soupçonnées d’organiser ces tentatives ont été arrêtées outre 823 moyens de transport qui ont été saisis.

I.N