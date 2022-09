Hatem Mziou élu nouveau bâtonnier

Hatem Mziou a été élu dans la soirée du 11 au 12 septembre 2022, bâtonnier des avocats succédant à Brahim Bouderbala pour un mandat de trois ans. Une course très serrée opposait Hatem Mziou à Boubaker Bethabet. Ainsi Me Mziou est élu bâtonnier avec 1416 voix contre 1233 pour Me Bethabet.

Hatem Mziou, actuel secrétaire général de l'Ordre national des avocats de Tunisie a obtenu son diplôme en droit en 1997 à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il exerce le métier d'avocat depuis 1998. Il est avocat à la cour de cassation depuis 2009. Son cabinet se trouve à Sfax.

Hatem Mziou a été président de l'Instance régionale indépendante pour les élections lors de la constituante de 2011. Il a, aussi, été élu président du conseil régional de l'ordre des Avocats de Sfax.

Hatem Mziou fait partie des alliés du bâtonnier sortant Brahim Bouderbala. Il n'a jamais communiqué publiquement sa position quant au processus entamé par le président de la République, Kaïs Saïed, et au rôle joué par l'ordre. Certains soulignent l'absence de critiques et le soutien inconditionnel à Bouderbala et estiment que Mziou continuera à adopter la même politique de ce dernier. Mziou, quant à lui, a insisté durant quelques déclarations médiatiques sur l'importance de l'indépendance des avocats et de l'ordre.