Qui sont Hatem Mziou et Boubaker Bethabet, candidats à la présidence de l'Ordre national des avocats de Tunisie ?

L'assemblée générale élective de l'Ordre national des avocats de Tunisie a été entamée, le dimanche 11 septembre 2022, à la Cité de la culture. Suite à un premier tour, aucun des cinq candidats n'a pu obtenir plus de 50% des votes. Un deuxième tour a été organisé le soir opposant les deux candidats ayant récolté le plus de voix. Il s'agit de Hatem Mziou (1.500 voix) et Boubaker Bethabet (1.199 voix). Celui qui sera élu succédera à Brahim Bouderbala.

Hatem Mziou, actuel secrétaire général de l'Ordre national des avocats de Tunisie a obtenu son diplôme en droit en 1997 à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il exerce le métier d'avocat depuis 1998. Il est avocat à la cour de cassation depuis 2009. Son cabinet se trouve à Sfax.

Hatem Mziou a été président de l'Instance régionale indépendante pour les élections lors de la constituante de 2011. Il a, aussi, été élu président du conseil régional de l'ordre des Avocats de Sfax.

Hatem Mziou fait partie des alliés du bâtonnier sortant Brahim Bouderbala. Il n'a jamais communiqué publiquement sa position quant au processus entamé par le président de la République, Kaïs Saïed, et au rôle joué par l'ordre. Certains soulignent l'absence de critiques et le soutien inconditionnel à Bouderbala et estiment que Mziou continuera à adopter la même politique de ce dernier. Mziou, quant à lui, a insisté durant quelques déclarations médiatiques sur l'importance de l'indépendance des avocats et de l'ordre.

Boubaker Bethabet a été secrétaire général de l'Ordre national des avocats de Tunisie de 2013 à 2016. Il exerce le métier d'avocat depuis le début 1994 à la cour de cassation. Son cabinet se trouve à Tunis. Il a obtenu son diplôme de droit à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Boubaker Bethabet a été élu membre du conseil régional de l'ordre des Avocats de Tunis en 2007. Il a, aussi, occupé la fonction de membre du conseil national de l'ordre de 2010 à 2013. Auparavant, il a été choisi par la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution comme membre du conseil national de l'Instance supérieure indépendante pour les élections en 2011.

Boubaker Bethabet a présenté sa candidature au poste de président de l'Ordre national des avocats de Tunisie à deux reprises. La dernière avait eu lieu en 2019 face à Brahim Bouderbala. Plusieurs sources affirment qu'il avait à ce temps-là compté sur le soutien des islamistes mais que ces derniers lui ont fait faux bond. On évoque le retour de ce soutien envers le candidat afin de contrer l'élection de Mziou, petit protégé de Bouderbala. A noter que Boubaker Bethabet est connu pour être adepte du panarabisme. Certains affirment qu'il serait même proche du mouvement Echaâb.

Par ailleurs, Boubaker Bethabet a exprimé à plusieurs fois son opposition à certaines décisions prises par le président de la République, Kaïs Saïed, notamment la révocation de 57 magistrats par décret.

Sofiene Ghoubantini