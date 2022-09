Décès de l'écrivain Mohamed Bedoui

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, le 11 septembre 2022, le décès de l'écrivain, chercheur et journaliste Mohamed Bedoui, En plus d'être professeur universitaire à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sousse et à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Kairouan, le défunt était l'un des principaux acteurs de la scène littéraire tunisienne durant les quarante dernières années.

Mohamed Bedoui a, aussi, produit plusieurs émissions diffusées à radio Monastir dont "L'Oasis des créateurs" et "L'Estrade des écrivains". Il a été président de l'Union des écrivains tunisiens de 2008 à 2014. Il a, également, fondé les maisons d'édition "Ibn Arabai" et "Les éditions Bedoui". Il a supervisé l'élaboration du recueil publié par l'Union des écrivains tunisiens "Al Thawra" (La Révolution). Il a, aussi, participé à de nombreux ouvrages collectifs, publications critiques et forums littéraires et culturels tunisiens et dans le monde arabe.

Parmi les œuvres du défunt, nous pouvons citer : "Les illusions d'Al Akkad dans les Abqariyat", "Méthodologie de la recherche et des études littéraires", "Monastir une terre de Tunisie" et "Kairouan par les plumes des poètes".

Paix à son âme