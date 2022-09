Le CSS remporte la Coupe Chelbi de Football ?

La finale de la Coupe de Tunisie de football a eu lieu le samedi 10 septembre 2022 entre le Club l'Avenir sportif de La Marsa et Club sportif sfaxien (CSS). Le match s'est soldé par une victoire du CSS qui s'était imposé 2-0 face à son adversaire. La rencontre s'est déroulée normalement et les Tunisiens ont pu savourer un pur moment de football.

La grande surprise de cette rencontre n'était pas en rapport avec les 90 minutes disputées par les deux équipes. Elle a eu lieu lors de la cérémonie qui s'est déroulée juste après. Tout le monde avait les yeux rivés vers les joueurs et s'attendait à ce fameux moment où le capitaine du CSS allait soulever la coupe. Mais c'était sans compter l'incroyable acrobatie politique qu'allait réaliser notre bon vieux gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi !

En effet, Ezzeddine Chelbi a encore une fois réussi à faire parler de lui sur la toile et à être la source de nouvelles blagues et railleries. Alors que l'arbitre de la rencontre s'était rendu à la tribune d'honneur pour saluer les officiels et représentants de la fédération présents sur place, il s'est retrouvé face au gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi. Un face-à-face qui devait, théoriquement, se solder par un simple salut et une poignée de main qui sera vite oubliée.

Néanmoins, notre showman politique favori en avait décidé autrement. Il s'est saisi du ballon de la rencontre non pas pour jongler, pour l'offrir au meilleur joueur ou pour la lancer au public, mais, pour y apposer son autographe ! Quelle chance pour les joueurs et le staff ayant arbitré le match ! Ezzeddine Chelbi, lui-même, a signé le ballon.

S'enfonçant encore plus dans le ridicule, et tout en restant concentré afin de réaliser à la perfection cet exercice mental quasi-impossible, Ezzeddine Chelbi a ajouté, en bas de cette signature, son nom afin qu'on puisse reconnaître l'identité de la célébrité ayant dédicacé l'objet !

Bien évidemment, la scène a été tournée en dérision par les internautes. Ils se sont interrogés sur la raison ayant poussé le gouverneur de Ben Arous à agir de la sorte. Certains ont considéré qu’il était mégalomane. D’autres ont estimé qu’il s’agissait d’un autre geste ridicule s’ajoutant à la longue liste des exploits de Ezzeddine Chelbi.

S.G