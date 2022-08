Saïed, délégation du Congrès US, Khadmi… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 20 et 21 août 2022 :

Affaire Noureddine Khadmi : le ministère de l’Intérieur réagit

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un bref communiqué, samedi 20 août 2022, pour revenir sur l’interdiction de voyage visant l’ancien ministre des Affaires religieuses Noureddine Khadmi.

« Suite aux informations relayées par plusieurs médias concernant le sit-in d'un ancien ministre à l'aéroport de Tunis-Carthage en guise de protestation contre son interdiction de voyage, le ministère de l'Intérieur confirme que l'affaire est liée à une interdiction de voyage judiciaire », lit-on dans le texte du communiqué.

Ministère de la Justice : le ministère public s’est saisi de 109 dossiers des magistrats révoqués

Le ministère de la Justice a rendu public un communiqué, samedi 20 août 2022, indiquant que des poursuites judiciaires sont engagées contre les magistrats révoqués, soulignant que le ministère public s’est saisi de 109 dossiers et a autorisé de déférer un grand nombre devant les pôles judiciaires spécialisés dans les crimes terroristes et la corruption financière.

Comité de défense de Khadmi : le ministère de l'Intérieur induit les Tunisiens en erreur

Le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre des Affaires religieuses, Noureddine Khadmi avait entamé depuis, jeudi 18 août 2022, un sit-in à l’aéroport Tunis-Carthage en raison de son interdiction de voyage. Le comité de défense a contacté l'ensemble des autorités judiciaires pour vérifier l'existence de cette interdiction de voyage. Il a considéré que le ministère de l'Intérieur avait enfreint la loi et cherchait à le dissimuler son erreur.





Saïed a-t-il décidé de ne pas renouveler le contrat d'exploitation de la concession Miskar ?

Des pages et des profils connus pour leur soutien inconditionnel au chef de l'Etat ont affirmé que ce dernier avait ordonné le non-renouvellement d'un contrat d'exploitation de la concession Miskar. La concession Miskar, se trouvant au gouvernorat de Gabès, est un important champ gazier exploité par la société Shell. Elle assure 25% de la production nationale et 10% de la consommation de la Tunisie. Les pro-Saïed ont assuré que le président de la République a émis des ordres afin de rendre la propriété de la concession à la Tunisie.





Kaïs Saïed reçoit une délégation du Congrès américain

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, au palais présidentiel dimanche 21 août 2022, une délégation du congrès américain ainsi que la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi. Selon un communiqué publié à la même date, l'entretien a porté sur « des campagnes mensongères menées par certains individus dont l'appartenance et les orientations sont connues dans le but de dissimuler des pratiques ayant eu lieu durant la dernière décennie et ayant provoqué la dégradation de la situation sociale et économique ».