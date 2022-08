Afif Jaïdi à la ministre de la Justice : donnez vos preuves et arrêtez la diffamation

Le juge et conseiller auprès de la Cour de cassation, Afif Jaïdi, a commenté, samedi 20 août 2022, le communiqué du ministère de la Justice sur l’affaire des juges révoqués concernant les poursuites judiciaires et les 109 dossiers à leur encontre.

Dans ce contexte, Afif Jaïdi affirme, « la ministre de la Justice a déjà prétendu que les révocations s’étaient basées sur des dossiers existants, mais lorsque le Tribunal administratif lui avait demandé les preuves, elle s’est tue ». Le juge a appelé la ministre à arrêter les diffamations et de ne plus évoquer des accusations infondées. Il l’a appelé à présenter les faits détaillés concernant les 109 dossiers, assurant qu’elle ne le ferait pas puisque la plupart des enquêtes en question sont des accusations bidon.

« Donnez vos preuves et arrêtez la diffamation. Nous voulons connaître les faits pour rire un peu de votre futilité et pleurer amèrement la situation de notre justice et de notre pays », conclut-il.

S.H