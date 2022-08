L’entrée de l’aéroport Tunis-Carthage fait peau neuve

Le ministère du Transport a publié, ce samedi 20 août 2022, une vidéo suite à l’achèvement des travaux de rénovation de l’entrée de l’aéroport Tunis-Carthage et la démolition de la fontaine.

Le ministère indique que ces travaux ont conduit à un trafic plus fluide et à un espace plus propre et plus agréable afin d’accueillir les délégations participant au Ticad 8 ainsi que tous les voyageurs.

S.H