Sghaier Zakraoui : la chambre nationale des régions et des districts est le point de départ de la gouvernance par les bases

Le professeur et chef du département de droit public à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, Sghaier Zakraoui, a indiqué, ce samedi 20 août 2022, dans une déclaration à Mosaïque FM que la chambre nationale des régions et des districts serait l’un des points de départ pour l’installation de la gouvernance par les bases s’inscrivant au cœur du projet de Kaïs Saïed.

« L’amalgame dans la deuxième version de la constitution réside dans le fait que les membres de la chambre nationale des régions et des districts sont élus d’une manière indirecte. Chaque conseil régional élit trois membres pour représenter leur région au sein de la chambre, tandis que les membres des conseils régionaux élisent un seul membre pour chaque district », précise-t-il.

Zakraoui ajoute qu’il s’agit du principe de la gouvernance par les bases, considérant que la configuration serait plus claire à travers le nouveau code électoral et la répartition des circonscriptions et des districts.

S.H