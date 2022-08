Résultat définitif du référendum, Salah Attia, CHU Roi Salmane… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 15 août 2022 :

L'Isie annonce les résultats définitifs du référendum

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker a présenté, ce mardi 16 août 2022, les résultats définitifs du référendum du 25-juillet autour de la nouvelle constitution, et ce après l’écoulement des délais des recours et la proclamation des verdicts du Tribunal administratif rejetant les recours déposés par le représentant légal du parti Afek Tounes, du parti Echaâb Yourid et l’organisation I Watch.

Salah Attia écope de trois mois de prison

Le journaliste Salah Attia a été condamné, ce mardi 16 août 2022, par la justice militaire à trois mois de prison. Salah Attia avait déclaré à la chaîne Al Jazeera que l'armée avait confié à l’UGTT son refus d'accéder à la demande du président Kaïs Saïed d’encercler ses locaux. Ces propos ont été formellement démentis par la centrale syndicale.







CHU Roi Salmane à Kairouan : la Tunisie impute les retards à l’Arabie Saoudite

Sa construction devait démarrer au premier trimestre de 2021 sur une superficie de 15 hectares à Kairouan. Pourtant, le CHU Roi Salmane – annoncé en 2015 – n’a toujours pas vu le jour. Du bâtiment qui devrait accueillir jusqu’à 500 lits, il n’existe qu’une porte et un mur de 15 mètres de long. Qui est responsable des retards accusés dans la mise en œuvre du projet ? L’Arabie Saoudite, selon le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la Santé à Kairouan, Amara Jemli.







Le ministère de l’Intérieur annonce des sanctions contre des syndicalistes sécuritaires

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, mardi 16 août 2022, qu’il engagerait les dispositions nécessaires contre certains syndicalistes en réaction notamment aux dépassements enregistrés récemment en lien avec la sécurisation des festivals. Le département faisait référence aux communiqués publiés par certains syndicats des forces de sécurité ayant menacé de ne plus assurer la sécurité des spectacles « qui portent atteinte à l’institution sécuritaire et au goût ». Ceux-ci réagissaient à la polémique qu’a déclenchée l’humoriste Lotfi Abdelli lors de son spectacle à Sfax.





Des organisations et activistes tunisiens signent une lettre de soutien à Salman Rushdie

Plus de 200 organisations, associations et personnalités indépendantes tunisiennes ont publié, hier, lundi 15 août 2022, une lettre de soutien à l’écrivain Salman Rushdie, poignardé le 12 août à New York, trente ans après sa mise à mort par ordre du guide l’ayatollah Khomeiny, au motif du blasphème et d’atteinte au sacré. Les signataires « ayant en partage avec l’humanité toute entière les valeurs universelles de vie, d’égalité entre les êtres humains, de libertés fondamentales des peuples, des groupes et des individus sans discrimination ou exclusive »,