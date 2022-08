Le ministère de l’Intérieur annonce des sanctions contre des syndicalistes sécuritaires

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, mardi 16 août 2022, qu’il engagerait les dispositions nécessaires contre certains syndicalistes en réaction notamment aux dépassements enregistrés récemment en lien avec la sécurisation des festivals.

Le département faisait référence aux communiqués publiés par certains syndicats des forces de sécurité ayant menacé de ne plus assurer la sécurité des spectacles « qui portent atteinte à l’institution sécuritaire et au goût ». Ceux-ci réagissaient à la polémique qu’a déclenchée l’humoriste Lotfi Abdelli lors de son spectacle à Sfax. Des altercations avaient eu lieu entre l’humoriste et des agents déployés pour assurer la sécurité durant cette soirée.

Précisant, dans un communiqué, que des mesures disciplinaires et des poursuites pénales seraient engagées contre certains adhérents des syndicats des forces sécuritaires, le ministère de l’Intérieur a estimé que les dépassements enregistrés portaient atteinte au bon fonctionnement de l’institution.

Dimanche, le « Front national des syndicats sécuritaires » qui s’est réuni les 12 et 13 août 2022, a déclaré que « la liberté d’expression et la démocratie ne peuvent être bâties aux dépens de la dignité des agents de police ».

La semaine dernière, le ministère de l’Intérieur avait recadré ses unités soulignant que les sécuritaires s’acquitteront de leurs tâches et assureront la sécurité des manifestations culturelles dans le cadre du respect des droits de l’homme et de la liberté d’expression.