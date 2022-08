La polémique du fauteuil Louis XV ne désenfle pas

L'acquisition d'un salon par la présidence de la République valant plus de 130 mille dinars a fait l'objet d'une grande polémique. Les internautes n'ont pas pu s'empêcher de se focaliser sur la question et de critiquer la chose. L'acquisition du salon a été pointée du doigt par plusieurs internautes, personnages publics et politiciens. Ils ont fait circuler une capture d'écran de l'appel d'offres lancé à ce sujet.

L'appel d'offres porte sur l'achat d'un fauteuil style Louis XV à 77 mille dinars, un canapé deux places à 31,250 mille dinars et une table basse Louis XV à 22,5 mille dinars. Plusieurs citoyens se sont interrogés sur la nécessité de procéder à de tels achats. Ils ont considéré qu'il s'agissait d'une affaire de gaspillage de deniers publics.

D'autres ont estimé que ceci reflétait l'attitude du chef de l'Etat, Kaïs Saïed. Ils ont considéré que tout monarque devait avoir un trône.

Certains critiques de cet achat ont rappelé les nombreuses déclarations du chef de l'Etat au sujet de la politique d'austérité et de limitation des dépenses.

Tournant la chose en source de blagues et de railleries, plusieurs internautes ont affirmé que le président de la République avait procédé à l'achat du salon afin de l'offrir à la famille défavorisée qu'il avait accueilli au palais présidentiel à la date du 13 août 2022.

L'achat du salon a été mis en opposition à la situation économique du pays et aux pénuries de sucre et de café.

S.G