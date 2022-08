Tunisie - Baisse de l’investissement étranger de près de 15% en trois ans

Alors qu’on est à la mi-août 2022, l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (Fipa) vient de publier les chiffres des cinq premiers mois de 2022.

S'ils font état d’une hausse des investissements étrangers en Tunisie de 37,7% par rapport à 2021, de 17,9% par rapport à 2020 (deux années pandémiques, ndlr), concrètement, ils sont en baisse par rapport aux deux années de références d’avant la pandémie 2019 et 2018, respectivement de 14,3% et de 9%.

Les investissements étrangers sont passés de 924,1 millions de dinars fin mai 2018 à 981,4 millions de dinars fin mai 2019, à 713,3 fin mai 2020 à 611,1 fin mai 2021 puis à 841,2 millions de dinars fin mai 2022. Ainsi, le flux des investissements internationaux en Tunisie n’a pas retrouvé son niveau de 2019, avant la pandémie du Covid-19.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 38,3% fin mai 2022 par rapport à la même période un an auparavant et diminué de 13,9% par rapport à la même période de 2019 pour se situer à 837,7 millions de dinars. Les investissements de portefeuille ont évolué de 35% par rapport à la même période un an auparavant et baissés de 60,1% par rapport à la même période en 2019 pour atteindre 3,6 MD.

La part du lion dans les investissements étrangers revient aux industries avec 305,2 MD (+3,2%), puis aux services avec 288,7 MD (+225,8%), suivie par les énergies avec 243,2 MD (+10,4%) et l’agriculture avec 0,5 MD (-52,2%).

Il y a quelques jours, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) a publié les indicateurs du premier semestre 2022, qui font ressortir une baisse des investissements déclarés dans l’industrie de 59,55% par rapport à 2020 et de 20,5% par rapport à 2021, pour cette même période.

Rappelons aussi que la Tunisian Investment Authority (Tia) avait publié un bilan édulcoré sur les investissements déclarés au-dessus de 15 millions de dinars pour le premier semestre 2022, qui affirmait la hausse de 280% en termes de déclaration d’investissement au-dessus de 15 MD, et de 118% faisant abstraction d’un projet de cimenterie. Des chiffres qui ont interpellé Business News nous poussant à s’interroger sur la fiabilité des indicateurs présentés par certaines institutions nationales.

I.N