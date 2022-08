Des meubles à Carthage, bras de fer avec les magistrats, dialogue social … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 15 août 2022 :

Anouar Ben Chahed : la présidence de la République prête à débourser 130 mille dinars pour trois meubles !

(...)La présidence de la République, selon l’appel d’offre N° AO-31-2022, publié sur le site des marchés publics, vise à acquérir un fauteuil style Louis XV, un canapé deux places et une table basse style Louis XV. Néanmoins, le montant proposé sur l’appel d’offres est pharaonique. En effet, pour le fauteuil, la présidence se dit prête à débourser la bagatelle de 77 mille dinars, 31.250 dinars pour le canapé et 22.500 dinars pour la table basse. Trois meubles donc pour plus de 130 mille dinars.

Appel d’offres pour les meubles à Carthage : Anouar Ben Chahed se rétracte

Après avoir créé la polémique, ce lundi 15 août 2022, en révélant un appel d’offres émis par la présidence de la République pour l’acquisition de meubles, l’ancien député Anouar Ben Chahed s’est rétracté et a supprimé son post Facebook concernant l’affaire. Anouar Ben Chahed indique qu’une erreur s’est glissée dans son post et qu’on avait attiré son attention à propos de l’appel d’offres qui concernait des acquisitions de meubles dans le cadre de l’organisation de la Ticad 8.





Les structures judiciaires répondent au ministère de la Justice

(...) La coordination des structures judiciaires a dénoncé la fabrication des dossiers et des poursuites par le ministère de la Justice a posteriori contre les juges révoquées, après avoir échoué à prouver les poursuites devant la justice administrative. Ainsi, elle a dénoncé l’attitude du ministère essayant d’échapper à l’exécution des jugements du Tribunal administratif et d’éliminer la solution judiciaire en essayant de faire perdurer la crise et l’éterniser en autorisant certaines directions régionales à changer les serrures des bureaux des juges révoqués.





Reprise du dialogue social entre l’UGTT et le gouvernement

Le porte-parole officiel de l’UGTT, Sami Tahri a annoncé, ce lundi 15 août 2022, dans une déclaration à l’agence Tap la tenue d’une séance de dialogue entre le gouvernement et l’UGTT dans le cadre de la reprise du dialogue social. Sami Tahri a affirmé que cette séance a pour objectif de discuter des listes des revendications exprimées depuis la grève générale du secteur public du 16 juin 2022, dont l’annulation de la circulaire 20, les négociations sociales autour des augmentations salariales du secteur public et de la fonction publique, l’annulation de la contribution solidaire





Kaïs Saïed sera invité à l’Africa Leaders Summit qui se tiendra en décembre à Washington

(...) « Les Etats-Unis adresseront une invitation officielle au président de la République pour participer à ce sommet qui vise à développer la coopération entre les États-Unis et l'Afrique dans les domaines du soutien à la démocratie, de la stimulation de la croissance économique pour la période de l'après-Covid-19 et le renforcement de la concertation et de la coordination américano-africaine face aux nouveaux défis posés par la situation régionale et internationale » précise le communiqué.