Le bureau régional de l’Utica à Jendouba demande la libération d’Amel Aloui

Le bureau régional de l’Utica (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l’artisanat) à Jendouba, a demandé ce lundi 15 août 2022, la remise en liberté de la mairesse de Tabarka, Amel Aloui, arrêtée pour une suspicion de corruption il y a une semaine.

Lors d’un sit-in organisé par plusieurs maires devant le tribunal de première instance de Jendouba, les personnes présentes ont demandé la libération de Mme Aloui et l’ouverture d’une enquête « afin de mettre la lumière sur la partie qui se cache derrière l’arrestation d’Amel Aloui ».

Le bureau exécutif de Jendouba a en outre assuré de « l’intégrité de la mairesse et souligné l’improbabilité qu’elle soit compromise ».

Depuis son arrestation, l’affaire de la mairesse et mère de famille, a bouleversé l'opinion publique et la société civile et plusieurs parties ont dénoncé une grande injustice assurant que la mairesse est connue pour son intégrité et son combat contre les lobbies de la corruption qui sévissent à Tabarka.

Rappelons que sa demande de remise en liberté a été refusée par le tribunal le 11 août.

S.A