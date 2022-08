La BCT dément avoir lancé une opération de distribution de fonds aux citoyens

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a mis en garde, le 14 août 2022 dans un communiqué, les citoyens contre des sites et des pages sur les réseaux sociaux qui usurpent son identité (nom et logo), dans le but de tromper les utilisateurs, les escroquer et de voler leurs données personnelles.

Dans ce cadre, l’autorité monétaire dément catégoriquement tout lien avec ces sites et ces pages et affirme qu'elle n'a ni lancé ni participé à aucune opération de distribution de fonds aux citoyens. Elle appelle également les internautes à redoubler de vigilance afin d'éviter tout risque de piratage de leurs données personnelles, notamment bancaires.

La BCT rappelle que l’usage de son nom et de son logo dans de telles opérations illégales est un crime qui expose son auteur à des poursuites judiciaires.

I.N