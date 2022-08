Tunisie - Baisse de l’approvisionnement en carburant des stations-service de 90%

Une perturbation de l’approvisionnement de carburant a été constatée par les citoyens depuis quelques temps. Plusieurs se sont plaints, notamment sur les réseaux sociaux, de pénurie de carburant à divers endroits du pays, chose qu’a niée, le 6 août 2022, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie affirmant que les opérations d’approvisionnement se poursuivaient de façon normale et que les différents produits pétroliers étaient disponibles dans les stations-service sur l’ensemble du territoire.

Or, depuis une semaine la situation a empiré. Le vice-président de la Chambre syndicale nationale des gérants et propriétaires de stations-service, Ali Ben Yahia, a confirmé, lundi 15 août 2022 au micro de l'émission Expresso sur Express Fm, qu’il y a un manque flagrant en approvisionnement, à cause d’une baisse des importations de la part du gouvernement. A titre d’exemple, sur les quarante kiosques de Sousse, seulement trois ou quatre servaient la veille du carburant, a-t-il précisé en réponse à une question de l'animatrice.

M. Ben Yahia parle d’une baisse de l’approvisionnement d’environ 90% et affirme carrément que les stations-service risquent le dépôt de bilan, à cause de la baisse d’activités d’une part et la baisse de la marge bénéficiaire, d’autre part.

En effet, sur les cinq augmentations successives du prix du carburant opérées depuis 2021, aucune hausse de la marge brute bénéficiaire des kiosques n’a été réalisée. Ainsi, leur marge est passée de 4,5% à 3,3%, soit un manque à gagner de 21 millimes par litre. Or, les professionnels ne réclament que 6,5 millimes de hausse, afin de faire face aux différentes hausses qu’ils ont subies et pour faire face à la prochaine augmentation salariale de leurs employés (qu’ils refusent actuellement de signer justement n’ayant pas eu la hausse escomptée).

Ali Ben Yahia a affirmé qu’une réunion s’est tenue avec les responsables ministère, qui ont exprimé leur compréhension et promis la hausse de la marge bénéficiaire en parallèle avec la prochaine hausse des prix de carburant.

I.N