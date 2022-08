Météo - Persistance de l'épisode caniculaire

Les températures seront comprises entre 34 et 41°C dans les zones côtières et entre 40 et 47°C dans le reste de la Tunisie, avec apparition de Sirocco, a annoncé l’Institut national de la météorologie.

La semaine dernière l’INM a lancé une alerte canicule précisant que cet épisode caniculaire devrait s’estomper à partir de jeudi 18 août.

Des orages et des précipitations sont attendus dans l’après-midi de lundi 15 août 2022 dans les régions du nord-est et centre-est du pays.

N.J.