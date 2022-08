La LTDH dénonce les évènements survenus à Sfax lors du spectacle de Lotfi Abdelli

La section de Sfax de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a publié, lundi 8 août 2022, un communiqué dénonçant les évènements survenus dimanche lors du spectacle de Lotfi Abdelli au Festival international de Sfax.

De violents accrochages entre l’humoriste et les agents de sécurité déployés pour sécuriser le spectacle ont eu lieu ce soir-là. Les sécuritaires et leurs syndicats ont réagi à ce qu’ils ont considéré comme une offense à l’institution sécuritaire menaçant de ne plus sécuriser les spectacles qui « portent atteinte au goût public ». Les critiques de l’humoriste envers les sécuritaires et les politiciens ont été très mal prises, bien que dans le cadre d’une prestation comique.

La LTDH a mis en garde contre une éventuelle transformation des forces de l’ordre en des milices de « la promotion de la vertu et de la prévention du vice ».

L’organisation a condamné, par ailleurs, les communiqués publiés par le ministère de l’Intérieur et la direction du Festival de Sfax estimant que cela a contribué à médiatiser les dépassements commis par les sécuritaires déployés pour sécuriser les soirées du festival. Ceux-ci ont, rappelons-le, tenté d’interrompre à plusieurs reprises le spectacle de Lotfi Abdelli et auraient attaqué le producteur de l’humoriste, selon la version de ce dernier.

La LTD a, également, appelé à sanctionner les contrevenants soulignant son attachement à son droit de défendre les victimes de ce type d’agressions. Le ministère de l’Intérieur a, notons-le, annoncé l’ouverture d’une enquête sur les évènements survenus hier déplorant les attaques de Lotfi Abdelli contre les sécuritaires.

N.J.