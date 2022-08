Zouhair Hamdi : il faut arrêter de parler de coup d’Etat et de fraude

Le secrétaire général du parti Attayar Echaâbi, Zouhair Hamdi, était l’invité du programme Politica, sur Jawhara Fm ce lundi 8 août 2022. Lors de l’émission, il a déclaré qu’il est temps maintenant d’arrêter de parler de légitimité et de coup d’Etat et penser au paysage politique d’après le 17 décembre 2022, date des prochaines échéances électorales.

M. Hamdi a aussi expliqué que la prochaine étape est la loi électorale, « car on ne peut pas changer le paysage politique sans changer les règles du jeu et le climat politique, en général ».

Durant le programme, le secrétaire général d’Attayar Echaâbi a accusé les islamistes d’Ennahdha d’avoir infiltré l’Isie. Il a également expliqué que chaque personne et parti qui se renforce et s’affiche avec des représentants de missions diplomatiques étrangers, n’est plus une personnalité vraiment nationale et peut être considéré comme personne non apte à parler pour la communauté.

Dans son discours, M. Hamdi a interpelé le président de la République, l’appelant à s’entourer de bons conseillers, d’une équipe d’experts « car il n'y a pas de président au monde toujours prêt à dire les mots qu’il faut! Il y a des choses qu’on ne peut dire. Un bon président n’agit pas à son grès ».

A ce sujet, le secrétaire général du parti panarabe a rappelé que même une petite entreprise a une équipe de communication. « Il y a un problème de communication même avec le gouvernement. Mais ce qu’on voit chez la présidence de la République est vraiment flagrant. Et c’est voulu, mais pas bon », a-t-il finalement déploré.

S.A