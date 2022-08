La blague du jour, Al Karama est le rassemblement des intelligents

Le député islamiste radical Seïf Eddine Makhlouf a publié lundi 8 août 2022 un statut facebook hilarant reflétant un égocentrisme et un narcissisme sans pareils.

Pour lui, les Tunisiens se classent en trois divisions,

- Ceux qui ont une « conscience abstraite » et qui sont des lumières, telle la coalition Al Karama. « Ceux là étaient surs qu’il avait un projet putschiste et méchant depuis qu’il a commencé à jouer sur le lexique de la légitimité et refusé la prestation de serment des ministres ».

- Ceux qui ont une « conscience expérimentale » qui n’ont compris qu’après des mois le projet tyrannique et putschiste et ce après les avoir utilisés, puis jetés. A ce jour, ils n’ont pas compris qu’ils ne peuvent pas le vaincre tant qu’ils sont divisés et qu’il est du droit de leurs adversaires libres d’avoir une opinion contraire dans la sphère démocratique.

- Ceux qui ont une « conscience du ventre », ceux-là n’ont pas cerveau. Ils ont soutenu le putsch, puis voté « oui » au référendum. Il leur a déjà envoyé les forces sécuritaires et il va les empêcher de travailler jusqu’à les pousser à l’exil, fuyant la faim. Ils ne comprendront la signification du putsch que lorsqu’il confisquera leurs biens ou qu’ils ne trouveront pas de pain dans les boulangeries et de carburant dans les stations-service.

Et Seïf Eddine Makhlouf de conclure, c’est pour cela que le putsch ne s’est pas attaqué aux corrompus ou aux mafias et qu’il a attaqué, dès la première seconde, les intelligents.

En guise de hachtag, l’islamiste radical écrit : « coalition de la karama, fierté d’appartenance, rassemblement des intelligents ; On ne vous a pas dit que nous sommes un état de conscience ? ».

L’égocentrisme de Seïf Eddine Makhlouf convainc peut-être ses quelques milliers de fans, mais il lui sera impossible de convaincre la majorité du peuple et ce pour une raison toute simple, les Tunisiens n’ont pas une mémoire aussi courte que la sienne.

Ainsi, il est bon de rappeler que le même Seïf Eddine Makhlouf a participé largement à l’élection de Kaïs Saïed et a brandi ses photos dans sa propre campagne des législatives.

Il est également bon de rappeler que le même Seïf Eddine Makhlouf a soutenu le candidat Hichem Mechichi, celui-là même proposé par Kaïs Saïed.

Enfin, côté intelligence, il suffit de se rappeler comment il brandissait, à l’assemblée, une petite bouteille d’un élixir fabriqué par un inconnu, le présentant comme étant le remède contre le coronavirus. Il a même attesté avoir expérimenté le produit et être guéri du covid grâce à lui.

Bon enfin à rappeler, Seïf Eddine Makhlouf a souvent brillé par ses analyses politiques erronées. Il a longtemps soutenu Moncef Marzouki avant de se présenter contre lui à la présidentielle de 2019, il a toujours mis en doute les chiffres des différents instituts de sondage, y compris les plus fiables, juste parce qu’ils ne correspondent pas à sa vision de la société et il a toujours estimé que les islamistes sont majoritaires dans le pays. Le 26 juillet, au lendemain du putsch, il était certain qu’il allait être rejoint par des dizaines de milliers de militants et sympathisants pour le soutenir, ainsi que les islamistes, devant l’assemblée. La suite, on la connait, Seïf Eddine Makhlouf et Rached Ghannouchi n’ont que des adeptes virtuels, contrairement à ce qu’ils ont toujours cru.

R.B.H