Monastir : 22 migrants clandestins sauvés en pleine mer

Une unité de la marine a procédé, hier, au sauvetage de 22 migrants clandestins qui se trouvaient à bord d'une embarcation à 80km à l’est de l’île de Kuriat.

Les migrants, précise un communiqué du ministère de la Défense relayé ce dimanche 7 août 2022 par la Tap, appelaient à l’aide après une panne survenue dans l’embarcation.

Ils comptaient trois femmes et neufs enfants et ont embarqué des côtes de Monastir dans la nuit du 5 au 6 août dans le but de rejoindre l’espace européen.

Le ministère de la Défense a précisé que les migrants ont été ramenés aux abords du port de Monastir et ont été réceptionnés par les unités de la Garde nationale pour finaliser les démarches légales à leur encontre.

M.B.Z