SFBT : Hausse des ventes de bière au premier semestre 2022

Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière locale a augmenté de 13,52% au premier semestre, passant de 194,85 millions de dinars fin juin 2021 à 221,2 millions de dinars (MD) fin juin 2022. C’est ce qu’a indiqué la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) dans un communiqué boursier.

Les ventes des bières ont ainsi augmenté de 8,78% au premier trimestre 2022 passant de 687.085 hectolitres à 747.454 hectolitres en comparaison avec un an auparavant. Il faut dire qu’avec la fin des restrictions sanitaires, les restaurants, bars et hôtels ont repris leurs activités et affichent souvent complet.

Au niveau du deuxième trimestre 2022, le chiffre d’affaires hors taxes de la bière locale est passé de 94,5 MD à 112,97 MD, évoluant de 19,54%. Pour sa part, le chiffre d’affaires hors taxes de la bière à l’export a diminué de 90,56%.

Les quantités de bières vendues sont passées au deuxième trimestre de 336.082 hectolitres à 370.065 hectolitres (+10,11%).