Olfa Hamdi : Allah, Satan et le pluralisme politique !

La présidente du parti "la Troisième République", Olfa Hamdi, a appelé le président de la République à reporter la date du référendum. Elle a utilisé comme argument les longs délais pour l'obtention d'un crédit ou le temps nécessaire à l'acquisition d'un véhicule ou de vêtement. « J'ai demandé à rencontrer le président de la République et la cheffe du gouvernement... Il nous faut plus que 142 jours afin de débattre d'un article du projet de la nouvelle constitution par jour », a-t-elle ajouté.

Invitée le 19 juillet 2022 par Malek Baccari sur les ondes de la radio IFM, Olfa Hamdi a sous-entendu que des participants à la campagne référendaire induisaient les citoyens en erreur. Elle a affirmé que des membres de la campagne explicative avaient affirmé à un employé dans un restaurant que le projet de la nouvelle constitution interdisait les grèves dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle a estimé que la participation à un référendum sans lecture du projet de la nouvelle constitution n'avait aucun sens.

Par la suite, Olfa Hamdi a révélé qu'une grande partie des adhérents à son parti travaillaient dans le commerce informel. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'agriculteurs, de commerçants et de personnes vendant des vêtements importés. Elle a expliqué que ces derniers avaient exprimé leur inquiétude quant à la constitutionnalisation des crimes d'évasion fiscale. « Il ne s'agit pas d'un référendum, mais d'un vote de confiance concernant le président. Si vous soutenez le président, allez voter. Si vous n'êtes pas convaincu par le processus, ne votez pas ! », a-t-elle ajouté.

Concernant une publication Facebook comportant une photo d'elle portant un jilbab noir, Olfa Hamdi a considéré qu'il ne s'agissait que d'un pèlerinage et qu'on ne devait pas l'associer à l'Islam politique. Elle a fait semblant d'omettre la publication d'un long texte portant sur la relation entre l'Etat et la religion les présentant comme deux éléments inséparables et n'a même pas abordé la question. Par la suite, elle a affirmé que toute forme d'autocratie et de vénération d'un seul leader était une forme de blasphème et d'assimilation d'une personne à Dieu. « Je crois en l'idée du pluralisme... Personne ne détient la vérité... Même Allah avait permis à Satan de s'exprimer... Si Allah a parlé avec Satan alors je peux parler avec n'importe quel citoyen... Pourquoi utilise-t-on le terme islam politique face à toute personne utilisant un verset coranique ? Pourquoi n'a-t-on pas dit cela à Béji, paix à son âme ? Même Bourguiba évoquait l'Islam ! », a-t-elle poursuivi.

Après avoir affirmé qu'il lui fallait plus de 140 jours pour débattre de chaque article du projet de la nouvelle constitution, Olfa Hamdi a estimé qu'il n'y avait pas lieu de débattre de l'article 5 de ce texte, car il ne s'agissait pas d'une priorité. Elle a appelé à se focaliser sur les questions d'ordre économique et social. Elle a assuré que même l'adoption d'un système tribal permettait de résoudre les problèmes économiques.

On notera que Olfa Hamdi a réussi l'exploit de faire un passage médiatique sans parler de ses diplômes et de sa moyenne au baccalauréat.

S.G