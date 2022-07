Abbou : le peuple est impulsif, mais il n’y a d’autre alternative que la démocratie

L’ancien secrétaire général d’Attayar a publié, lundi 18 juillet 2022, un post sur sa page Facebook laissant entendre que le peuple tunisien était en partie responsable de la dégradation de la situation politique en Tunisie.

Rappelant la liste des prérogatives du président de la République telles que mentionnées dans la constitution de 2014, il a signalé qu’en plus de son rôle de garant de la constitution, le chef de l’Etat devrait, en plus, se positionner en intermédiaire pour résoudre les litiges et faire face à la corruption et au banditisme politiques. Cela serait seulement possible, selon Mohamed Abbou, que « si le peuple ne choisit pas de président dépravé tout comme il l’avait fait pour les députés ».

S’adressant à ceux qui appellent à une gouvernance concentrée entre les mains d’une seule personne ou un seul parti pour ainsi être en capacité d’exiger des comptes, le politicien a rappelé qu’aucun des partis qui ont pu accéder au pouvoir depuis 2011 n’avait été tenu pour responsable.

« Quand est-ce qu’avez-vous demandé des comptes ? La majorité des citoyens ne sait du rendement des ministres que ce qu’on lit dans les journaux (…) A-t-on demandé des comptes à Ennahdha en 2014 ? (…) Et en 2019, on a encore voté pour lui (Ennahdha, ndlr) en majorité (…) Il nous faut encore beaucoup de temps pour un avoir un peuple capable de demander des comptes. Pour le moment, nous n’avons qu’un peuple impulsif qu’une simple page Facebook peut mettre dans tous ses états. Et pourtant, il n’y a d’autre alternative que la démocratie », a écrit Mohamed Abbou.

N.J.