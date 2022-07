Kaïs Saïed, passeports diplomatiques, Rached Ghannouchi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 juillet 2022 :

Le président de la République demande une liste des personnes bénéficiant d'un passeport diplomatique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a demandé aux services du ministère des Affaires étrangères de lui remettre une liste actualisée des personnes bénéficiant d'un passeport diplomatique, selon un communiqué de la présidence de la République publié le 18 juillet 2022. Cette vérification que le président de la République compte entreprendre vient à la suite de la polémique suscitée par le fils du ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine. Le jeune homme avait publié des photos sur Instagram montrant qu'il voyageait avec un passeport diplomatique.







La disponibilité de l’eau potable au centre de la rencontre entre Kaïs Saïed et Elyes Hamza

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 18 juillet 2022, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Elyes Hamza, au palais de Carthage. Lors de cette rencontre, le président de la République a soulevé plusieurs questions, dont notamment, les coupures d’eau potable dans plusieurs régions. Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de choisir le moment opportun pour procéder aux travaux nécessitant la coupure d’eau pour une durée limitée, Dans ce contexte, il a noté qu’il est inadmissible de couper l’eau le jour de l’Aïd Al Idha sous prétexte de travaux programmés antérieurement et ne faisant pas partie des travaux d’urgence.

Une coalition de 26 organisations annonce son refus du projet de la constitution

Les prises de position en faveur du « oui » ou du « non » se poursuivent à un rythme accéléré, et ce à une semaine du vote du 25 juillet 2022 sur le référendum organisé par le chef de l’Etat. La dernière position vient d’être annoncée par une coalition créée, aujourd’hui même 18 juillet, et composée de 26 associations réunies sous la dénomination de « l’Alliance civile pour la liberté, la dignité, la justice sociale et l’égalité ». Dans un communiqué, rendu public sur la page Facebook du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), lesdites organisations et associations expriment leur rejet du projet de la constitution dans ses deux copies





Maher Medhioub menace Kaïs Saïed

« Si tu touches au président du parlement, ça sera la fin de ton règne ». C’est avec ces mots que le député de l’assemblée dissoute, Maher Medhioub, a réagi ce lundi 18 juillet 2022, aux risques d’arrestation du chef islamiste, Rached Ghannouchi. Ce dernier a été convoqué à comparaitre devant le juge, le 19 juillet 2022, dans le cadre de l'affaire "Namaa Tounes". En effet dans un post Facebook, publié probablement depuis le Qatar où il est exilé depuis plus d’une année, que Maher Medhioub a écrit que « porter atteinte » à Rached Ghannouchi, revient à « déstabiliser le pays en le plongeant dans une crise profonde ».





Modification du registre des électeurs : appel pour l'ouverture d'une enquête

Le président de l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections (Atide), Bassem Maatar a annoncé que l'organisation a soumis une demande officielle pour l'ouverture d'une enquête au sujet d'une manipulation du registre des électeurs suite à un communiqué émanant de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Le communiqué en question expliquait que plusieurs modifications des centres de vote et d'enregistrements des électeurs avaient eu lieu suite à ce qui semblerait être un bug.