Rafik Abdessalem vole au secours de son beau-père Rached Ghannouchi

A la veille de la comparution du président du Parlement, Rached Ghannouchi devant le juge d’instruction, son gendre Rafik Abdessalem a publié, ce lundi 18 juillet 2022, un statut incendiaire envers Kaïs Saïed.

Rafik Abdessalem indique : « Habité par ses complexes d’infériorité et ses complexes du passé, d’autant plus qu’il provient du néant politique, Kaïs Saïed veut évacuer ses haines profondes et ses mystérieux complexes en laissant libre court à l’instinct de vengeance et à sa haine viscérale envers le politicien et le penseur Rached Ghannouchi qui n’a jamais été affecté par des dictatures plus intelligentes que Kaïs Saïed. Cependant, le locataire de Carthage, avec son comportement agressif, son incapacité à retenir sa colère et la haine qui ronge la noirceur de son âme, ne fait que rapetisser davantage, tout en accroissant la légitimité de Ghannouchi. En effet, les grands restent grands, et les nains restent des nains, quelque soit leur folie de grandeurs à travers les tentatives de violer le pouvoir. Soyez certain, que Ghannouchi, octogénaire, maintiendra son calme et son sourire ironique. Les prisons de Saïed ne lui feront pas peur. PS : Je suis sûr qu’à la lecture de ce statut, Kaïs sera envahi par une crise de colère et perdra ses nerfs. Il proférera des insultes et des gros mots derrière les murs de Carthage et ses pièces sombres », indique Rafik Abdessalem.

Il est à noter que Rafik Abdessalem n’est pas le seul à voler au secours de Rached Ghannouchi. En effet, le bureau exécutif élargi du parti, présidé par Rached Ghannouchi, s’est réuni cet après-midi même pour examiner la situation sur le plan national.

S.H