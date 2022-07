Rabeh Khraifi : gouverneurs et ministres travaillent contre le président

Le chercheur en droit constitutionnel, Rabeh Khraifi, a affirmé ce lundi 18 juillet 2022, que toute l’administration publique, gouverneurs et ministres inclus, travaille contre le président de la République. « La politique de l’administration va à contre sens de celle de la présidence » a-t-il affirmé.

Le professeur a également mis en doute le bon fonctionnement de la chaine de commandement au sein de l’administration tunisienne. « Les attentes du chef de l’Etat sont élevées alors que l’administration est incapable et est empêtrée dans son laissé aller. Ceci est mon point de vue » a-t-il assuré et d’ajouter : « Nous voulons une Tunisie attractive et propre et non des routes et un environnement sales car tous les gouvernorats du pays sont sales actuellement. La Tunisie n’attire plus personne ».

Durant son interview, Rabeh Khraifi a continuer a dénoncé la nonchalance de l’administration. « Aujourd’hui les infractions se passent devant la police mais personne n’est sanctionné. Je suis pour la stricte application de la loi et aussi pour plus de télésurveillance et c’est seulement ainsi qu’on arrivera à avoir un pays propre ».

Concernant la campagne explicative, Rabeh Khraifi a déclaré que l’argumentaire et les affiches contre le projet de constitution ne sont pas visibles. « La campagne du non n’est pas visible dans la rue » a assuré le professeur.

Evoquant les rectifications appliquées par le chef de l'Etat sur le projet de consitution, le professeur de droit a tenu à souligner qu’il s’agit là d’un enrichisssement du texte. « Les nouveaux ajouts du chef de l’Etat ne touchent en aucun cas les liberté bien au contraire ».

Aussi, selon le professeur: « Avec cette nouvelle consitution, le chef de l’Etat est sorti de la source de droit français et s’est aligné sur un droit plus en adéquation avec l’héritage religieux et culturel tunisien ».

S.A