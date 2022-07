Tunisair : Hausse des revenus de plus de 176% à fin juin 2022

Tunisair vient de publier ses chiffres provisoires à fin juin 2021 et ils sont au vert.

Selon un communiqué boursier, la compagnie aérienne nationale précise que les revenus du transport se sont envolés de 176,47% au premier semestre 2022, passant de 185,32 millions de dinars fin juin 2021 à 512,36 millions de dinars (MD) fin juin 2022. En contrepartie, la recette moyenne par passager s’est légèrement améliorée passant de 431 à 433 dinars.

Idem pour le nombre de passagers transportés (toutes activités confondues) qui a, lui aussi, connu un envol de 176,36% évoluant de 339.258 passagers à 937.574 passagers. Et de spécifier dans ce même document que « l'offre s’est améliorée par rapport à la même période de 2021 : le nombre de siège offert ayant évolué de 142% ».

Le coefficient de remplissage a nettement augmenté passant de 66,3% à 73,8% (+7,5 points) alors le taux de régularité la ponctualité flotte (départs dans les 15 minutes par rapport à l'horaire programmé) s’est situé à 47% au premier semestre 2022.

L’activité fret est aussi en hausse, la compagnie n’ayant transporté 2.313 tonnes de marchandises au premier semestre 2022 contre 1.060 un an auparavant et qui a rapporté 11,6 MD contre 5,29 entre 2022 et 2021.

Bien sûr et vu la hausse du baril de pétrole, les dépenses de en kérosène se sont multipliées près de 5 fois passant de 39,4 MD fin juin 2021 à 176,18 MD fin juin 2022.

Notons que les charges personnelles ont diminué de 1,29% passant de 83,29 MD au premier semestre 2021 à 84,37 MD au premier semestre 2022, l’effectif a, par contre, diminué de 108 personnes pour atteindre 3.248 agents. Idem, pour la redevance aéroportuaire ont augmenté de 68,81% passant de 65,76 MD à 111,02 MD, pour cette même période.