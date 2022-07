Le professeur et présentateur radio Chokri Bouchiha n’est plus

Le présentateur en langue espagnole de la radio RTCI, Chokri Bouchiha, est décédé ce dimanche 17 juillet 2022.

Professeur d’espagnol et présentateur radio, Chokri Bouchiha a animé le programme de chaine internationale en langue espagnole pendant plus de deux décennies. Il traitait dans ses émissions de plusieurs thèmes en compagnie, souvent, d’artistes internationaux et du monde hispanique.

Plusieurs personnalités du monde des médias dont l'actrice Sawsen Maalej, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, ce dimanche.

Paix à son âme !