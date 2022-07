Abid Briki : il faut sortir de la phase actuelle en adoptant le projet de constitution

Le secrétaire général du parti, Tunisie en avant, Abid Briki, est intervenu ce dimanche 17 juillet 2022, depuis Gafsa où il mène la campagne en faveur du « oui » au référendum.

« Nous sommes convaincus du cheminement entrepris depuis le 25 juillet et nous sommes aussi convaincus du contenu de la nouvelle constitution surtout par rapport aux articles assurant les droits et libertés ainsi que ceux traitant des droits sociaux et économiques » a déclaré le dirigeant de Tunisie en avant et d’ajouter : « Tout ceci nous pousse à être convaincus qu’il n’y a plus de solution devant la Tunisie que celle de sortir de la cohabitation avec les mafias et lobbys ».





Pour Abid Briki, afin de sortir du terrorisme, de la corruption politique et institutionnelle qui ébranle la stabilité du pays, « il faut sortir de cette phase actuelle à travers une constitution qui met les bases d'un renouveau pour le pays. Et pour ce faire nous invitons tous les Tunisiens à voter "oui" lors du référundum du 25 juillet ».

L’homme politique a fait, en outre, savoir qu’après Gafsa la campagne du « oui », que son parti mène actuellement, se dirigera vers la ville de Sfax.

S.A