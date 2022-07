Huawei lance son programme d’appui aux startups «Spark» en Tunisie

Dans l’objectif d’amorcer la transformation digitale en Tunisie à travers un appui à l’écosystème des startups, Huawei Tunisie a annoncé, vendredi 16 juillet 2022, le lancement de son programme Spark, mis en œuvre en partenariat avec Smart Capital et Smart Tunisian Technoparks.

Dans son édition locale, ce programme international permettra aux startups tunisiennes d’avoir accès à une panoplie de services du géant chinois de la technologie, son Cloud notamment, mais également aux financements nécessaires au développement de leurs activités via un matching que Huawei entend créer entre les structures qui seront sélectionnées et le portefeuille d’investisseurs et de partenaires dont l’équipementier dispose, et ainsi leur offrir une visibilité à l’échelle internationale.





« Non seulement, nous allons fournir aux startups sélectionnées des ressources Cloud, mais également de la formation sur les technologies y afférentes. Nous allons aussi les certifier sur ces technologies et les accompagner à travers des workshops sur le go-to-market et l’élaboration d’un business plan, en plus de la mise en relation avec des investisseurs, des incubateurs… », a expliqué Adnane Ben Halima en présentation du programme lors de son kick-off officiel, soulignant que la contribution de Huawei est, essentiellement, axée sur le Cloud et la mise en valeur des startups.

Dédié aux startups labellisées et celles en voie de labélisation et qui ont besoin de services Cloud, le programme Sparks se déroulera sur plusieurs phases. La première est la phase d’inscription. Celle-ci est d’ailleurs ouverte pour les startups qui souhaitent participer jusqu’à fin août 2022. Vient ensuite la phase de sélection.

Une cinquantaine de startups seront retenues dans le cadre de cette compétition. Seules trois auront droit à toutes les faveurs : un accès Venture Capital aux évènements internationaux auxquels participe l’équipementier, en plus des formations et de l’accompagnement. Les startups faisant partie du top 30 auront, elles, droit à des formations sur les technologies Cloud et celles du Top 15 à des certifications et des vouchers d’accès aux technologies en plus des formations dispensées.

Les startups souhaitant s’inscrire sont priées de remplir le formulaire disponible ici.

N.J.