Le fils de Taoufik Charfeddine a-t-il droit à un passeport diplomatique ?

Il a suffi d’une story Instagram de Kaïs Charfeddine, fils du ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, pour relancer le débat sur les bénéficiaires du passseport diplomatique.

Ce samedi 16 juillet 2022, Charfeddine fils s’est présenté à l’aéroport avec un passeport diplomatique en main déclenchant ainsi une vague d’incompréhension.

Partageant la story, plusieurs internautes se sont interrogés sur l'utilité d’octroi d’un passeport diplomatique au jeune homme alors que certains officiels et hauts responsables de l’État n'y ont pas droit. Le fils du ministre de l’Intérieur a-t-il donc droit à un passeport diplomatique ?

Vérification faite par BN Check, selon la loi 40 du 14 mai 1975 concernant les passeports et les documents de voyage, les passeports diplomatiques sont octroyés à titre gratuit par le ministère des Affaires étrangères dans les missions officielles. La durée de validité de ce type de passeports et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait, sont fixées par décret.

Il est octroyé par ledit département au président de la République, au chef du gouvernement, au président du Parlement et au ministre des Affaires étrangères en fonction. Le chef de l’Etat a, par ailleurs, le pouvoir d’en faire bénéficier d’autres personnes s’il l’estime approprié. Il existe donc un flou juridique et la coutume ancrée peut faire office de loi, permettant ainsi à certains membres de la famille de représentants du gouvernement ou de diplomates d'en bénéficier.

En 2019, l’octroi des passeports diplomatiques a fait polémique au sein du Parlement. Des députés avaient alors dénoncé une décision « arbitraire » d’accorder les passeports diplomatiques uniquement aux présidents de blocs parlementaires et ont appelé Kaïs Saïed à en fournir aux députés.

Le passeport diplomatique est, notons-le, perçu comme un véritable Saint Graal par les Tunisiens du fait qu’il évite, entre autres, à son détenteur le parcours pénible d’obtention de visas dans plusieurs pays qui ont signé avec la Tunisie des accords dans ce sens. Il permet aussi à son détenteur de bénéficier de l’immunité diplomatique tout au long de son séjour à l’étranger.





N.J.