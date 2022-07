La députée nahdhaouie Jamila Ksiksi interdite de voyage

La députée du mouvement islamiste Ennahdha, Jamila Ksiksi, a annoncé, samedi 16 juillet 2022, qu’elle était interdite de voyage.

Dans une publication sur sa page Facebook, elle a dénoncé la violation de ses droits les plus fondamentaux appelant, par la même occasion, les Tunisiens et Tunisiennes à serrer les rangs pour défendre leurs droits et libertés.

La députée a accompagné son texte d’un selfie depuis l’aéroport et sur lequel on la voit arborer son passeport.

Plusieurs membres du parti Ennahdha sont, rappelons-le, interdits de voyage dont Rached Ghannouchi et Saïda Ounissi.

Selon l’ancien dirigeant nahdhaoui, Jamila Ksiksi a été interdite de voyage pour la deuxième fois. Dans un post sur sa page Facebook, il a expliqué que son ancienne collègue avait été interdite de quitter le territoire tunisien sous prétexte d’une décision judiciaire qui concerne une centaine de députés, en référence à l’affaire dite des 120.

La justice tunisienne a, rappelons-le, ouvert une enquête dans le cadre des accusations d’atteinte à la sûreté de l’Etat portées contre les 120 députés ayant assisté à la fameuse plénière du 30 mars 2022 consacrée à l’annulation des décisions du président de la République depuis le 25 juillet 2021.

N.J.