L’Utica appelle à autoriser la libre circulation des personnes entre la Tunisie et l’Algérie





L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a publié, samedi 16 juillet 2022, un communiqué exprimant sa satisfaction de la réouverture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie. Elle a, dans ce contexte, appelé à un accord de libre-échange global entre les deux pays.





La Centrale patronale a, en effet, exhorté les gouvernements tunisien et algérien à autoriser la libre circulation des personnes entre les deux pays, et à accorder aux ressortissants tunisiens et algériens le droit de propriété, de résidence et de travail et en Tunisie et en Algérie.

Elle a, également, souligné l’importance d’encourager les investisseurs à entreprendre librement dans les deux pays dans tous les secteurs d’activité sans exception et à accéder aux sources de financement nécessaires de façon réciproque.

L’Utica a appelé à annuler toutes les barrières frontalières et douanières et à travailler sur un accord de libre-échange exempté de toutes les taxes en plus d’une libéralisation complète des monnaies des deux pays pour les transactions économiques.

Notant la nécessité de consolider la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables et des nouvelles technologies, la Centrale patronale a réaffirmé l’importance de promouvoir le tourisme entre les deux pays en offrant de meilleurs services aux ressortissants tunisiens et algériens.

Elle a suggéré, également, le développement de zones frontalières de libre-échange et la mise en place de zones industrielles communes intelligentes pour attirer des projets innovants d’intérêt commun.

L'Algérie a, rappelons-le, rouvert ses frontières avec la Tunisie le 15 juillet 2022 après de longs mois de fermeture, dus entre autres à la pandémie Covid-19.

N.J.