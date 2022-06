INPT : il faut garantir un traitement humain à toutes les personnes privées de leur liberté

A l’occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, l'Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) a souligné la nécessité de faire respecter les garanties fondamentales, mentionnées par le droit national et international, lors de l’arrestation ou la mise en détention de suspects, et de garantir les droits des prisonniers et autres détenus dans les lieux de privation de liberté.

Dans l’absolu, l’instance a appelé à garantir un traitement humain à toutes les personnes privées de leur liberté, qui leur permet de préserver leur intégrité physique et morale et de respecter leur dignité humaine.

L’INPT a aussi réitéré son soutien inconditionnel à toutes les victimes anciennes et actuelles de la torture, sans discrimination, et exprimé sa ferme condamnation des crimes de torture et de traite humaine. Et de réaffirmer la nécessité d'activer le principe de non-impunité et de demander des comptes aux responsables des violations afin de garantir la non-répétition de ces actes et l'équité envers les victimes.

