Décès du militant associatif Tarek Ben Hiba

Le président de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Tarek Ben Hiba est décédé, ce dimanche 26 juin 2022.

Militant associatif actif en France et fervent opposant du régime de l’ancien président Ben Ali, Tarek Ben Hiba est membre fondateur de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR.). Anciennement Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT), FTCR est une association française non gouvernementale qui regroupe des associations diverses qui ont en commun une double référence géographique : une référence au pays de résidence la France et au pays d'origine, la Tunisie.

Paix à son âme