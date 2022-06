Tunisie Telecom finalise le projet de couverture des zones blanches

Au total 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180.000 habitants dans 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats ont aujourd’hui accès au réseau de Tunisie Telecom. L’opérateur historique vient d’achever le projet de couverture des zones blanches.

Pour fêter cet exploit, le ministre des Technologies de la communication, le PDG de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhiab et autres cadres de l’opérateur, et des journalistes tunisiens se sont déplacés dans le village troglodytique de Zmertène à 35 kilomètres de Matmata dans le gouvernorat de Gabès.

Sur place, des tests de débit ont été effectués dans une école primaire du village et son centre de santé de base ainsi que dans le lycée de Matmata la nouvelle. Cette visite sur le terrain a permis de constater la seule présence de l’opérateur historique sur cette zone et la performance de ses réseaux nouvellement installés dans le cadre de ce projet porté par le ministère des Technologies de la communication et mis en œuvre par Tunisie Telecom, seul soumissionnaire à l’appel d’offre de l’Etat.

Dans la continuité de cette action, les responsables de Tunisie Telecom ont, également, offert aux élèves de l’école primaire de Zmertène des ordinateurs afin que les écoliers puissent découvrir les joies de l’informatique et des nouvelles technologies avec une connexion très haut débit de qualité.

Le PDG de Tunisie Telecom a signalé, dans une déclaration, aux médias de ce projet – dépourvu de tout caractère commercial – s’inscrivait dans l’engagement de l’opérateur national auprès des populations défavorisées des zones reculées. « Ce projet a une portée sociale (…) On ne peut se permettre d’exclure des citoyens des services que nous offrons », a-t-il avancé rappelant que la couverture 4G de Tunisie Telecom s’étend jusqu’au dernier point du territoire tunisien ; Borj El Khadra.

Le ministre des Technologies de la communication a, pour sa part, assuré que ces « autoroutes numériques » n’étaient qu’une étape dans la stratégie d’amélioration des services à destination des citoyens. « C’est en développant l’infrastructure que nous pourrons parler de projets numériques et de montée en compétence », a-t-il déclaré soulignant que la couverture des zones blanches n’est qu’un projet parmi d’autres pour amorcer la stratégie Tunisie Digitale.

N.J.